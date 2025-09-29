Menu
Dernières Infos

Gaza: les médiateurs qatari et égyptien ont remis le plan de Trump au Hamas (responsable à l'AFP)

AFP / le 29 septembre 2025 à 23h22

Les médiateurs qatari et égyptiens ont remis le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza au mouvement islamiste palestinien Hamas, a affirmé à l'AFP un responsable au fait discussions. 

Le Premier ministre du Qatar, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, et le chef des services de renseignement égyptiens, Hassan Mahmoud Rashad, "viennent de rencontrer les négociateurs du Hamas et leur ont présenté le plan (...) Les négociateurs du Hamas ont déclaré qu'ils allaient l'examiner de bonne foi et y donner une réponse", a affirmé cette source sous couvert d'anonymat. 

scp/saa/vl

© Agence France-Presse


