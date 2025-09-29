Menu
Israël: le Forum des familles d'otages salue le plan Trump pour Gaza

AFP / le 29 septembre 2025 à 22h22

Le Forum des familles, la principale organisation israélienne de proches d'otages retenus à Gaza, a salué lundi le plan de paix américain pour Gaza et appelé la communauté internationale à faire pression sur le Hamas pour qu'il l'accepte.

"Il s'agit d'un accord historique qui permettra à notre peuple de guérir, de mettre fin à la guerre et de tracer un nouvel avenir pour le Moyen-Orient", a déclaré le Forum des familles d'otages dans un communiqué. "Le monde doit exercer une pression maximale pour s'assurer que le Hamas saisisse cette opportunité historique de paix", a-t-il ajouté.

