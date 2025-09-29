Le Qatar se dit prêt à poursuivre ses efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza

Le Qatar, pays médiateur dans la guerre à Gaza, s'est dit prêt lundi à poursuivre ses efforts pour mettre fin au conflit, après des excuses israéliennes pour les frappes sans précédent ayant visé Doha plus tôt en septembre.

Lors d'un appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump, le Premier ministre qatari, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a exprimé "la volonté du Qatar de continuer à s'engager dans les efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza dans le cadre de l'initiative du président américain", a affirmé le ministère des Affaires étrangères qatari dans un communiqué.

csp/saa/vl

© Agence France-Presse