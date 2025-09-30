Quel sort pour la plainte d’usurpation de pouvoir de Ghassan Oueidate contre Tarek Bitar ?

La plainte pour « usurpation de pouvoir » déposée en janvier 2023 par l’ancien procureur général de cassation Ghassan Oueidate contre le juge d’instruction près la Cour de justice en charge de l’enquête sur la double explosion au port de Beyrouth (4 août 2020), Tarek Bitar, et qui constitue un des obstacles judiciaires entravant cette enquête, ne semble pas près d’être tranchée. Saisie depuis juillet dernier d’un appel interjeté par M. Oueidate contre une décision rendue en janvier 2024 par le juge d’instruction Habib Rizkallah désigné pour statuer sur cette plainte et qui l’avait jugée « entachée de vice », la chambre d’accusation désignée ad hoc a demandé vendredi au successeur de M. Oueidate, Jamal Hajjar, de fournir au juge Rizkallah des pièces justificatives de cette plainte.





L’arrêt rendu par la chambre d’accusation se base sur l’article 62 du Code de procédure pénale (CPP), selon lequel un procureur général qui engage des poursuites doit accompagner sa démarche de documents destinés au juge d’instruction. En l’espèce, la chambre a demandé au parquet – en tant qu’organe dont l’action s’inscrit dans la continuité des institutions, indépendamment de l’identité du magistrat qui a engagé les poursuites – de présenter des pièces et des copies des décisions prises par le juge Bitar, sur base desquelles M. Oueidate avait poursuivi ce dernier pour usurpation de pouvoir. Après treize mois de blocage dus à des recours pour suspicion légitime et d’actions en responsabilité de l’État contre ses actes et décisions, Tarek Bitar avait décidé de reprendre son enquête, en janvier 2023, s’appuyant sur une étude juridique selon laquelle un juge de son statut ne pouvait faire l’objet de recours. Il avait, dans le même temps, engagé des poursuites contre sept responsables judiciaires, sécuritaires et politiques, parmi lesquels M. Oueidate, ce qui avait aussitôt poussé ce dernier à le poursuivre.

La chambre d’accusation ne s’est donc pas prononcée sur le caractère vicié ou non de la plainte, qu’elle n’a ni rejetée ni validée. L’instance n’a ainsi ni confirmé ni infirmé la décision du juge Rizkallah, qui avait demandé à M. Oueidate de rectifier sa plainte et avait suspendu l’instruction dans l’attente de cette rectification, comme l’y autorise l’article 64 du CPP.

Se basant sur l’article 137 du même code qui permet à une chambre d’accusation de « modifier » la décision d’un juge d’instruction, l’instance a choisi cette dernière option en demandant au parquet de transmettre à M. Rizkallah les pièces justificatives. Une source judiciaire indique que la chambre d’accusation a considéré que ce dernier devait demander au parquet l’envoi de ces pièces et procéder à l’instruction sans attendre cet envoi. C’est dans cet esprit qu’elle a modifié sa décision.

La patate chaude

L’arrêt de la chambre fait l’objet de critiques de la part d’avocats de proches de victimes de la double explosion, qui estiment qu’elle ne fait que retarder la procédure, alors que le juge Bitar semble réticent à rendre son acte d’accusation tant que la plainte pour usurpation de pouvoir n’est pas tranchée. Interrogé par L’Orient-Le Jour, un avocat concerné par le dossier estime qu’il s’agit d’« un renvoi de la patate chaude », estimant que la chambre d’accusation refuse vraisemblablement de prendre la responsabilité de déclarer viciée la plainte de M. Oueidate. « Le fait que la chambre d’accusation a demandé au parquet de cassation de joindre des pièces à la plainte montre qu’elle la considère comme recevable et non viciée », déplore l’avocat.

« La balle est à présent dans le camp du juge Hajjar », poursuit-il, affirmant que « le procureur peut ou non vouloir transmettre les pièces requises au juge d’instruction, lequel pourrait, le cas échéant, soit convoquer le juge Bitar s’il suspecte une usurpation de pouvoir, soit décider de clôturer l’enquête et de prononcer un non-lieu ». Des procédures qui, en tout état de cause, nécessitent un délai plus long que celui qui aurait été nécessaire si la chambre d’accusation s’était prononcée elle-même sur la validité de la plainte, commente l’avocat précité.