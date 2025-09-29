Le Premier ministre Lecornu accusé d'avoir fait croire qu'il avait un master 2 de droit

Un syndicat représentant les fonctionnaires de l'Education nationale (Snapen) a déposé plainte contre le Premier ministre français Sébastien Lecornu, l'accusant d'avoir fait croire qu'il détenait un master 2 de droit public, alors qu'il n'a pas validé sa deuxième année de diplôme.

Une réforme a eu lieu en France dans les années 2000 pour s'adapter aux critères européens (bachelier, master, doctorat). Ont alors été supprimés notamment la maitrise (Bac +4) et le DEA ou DESS (Bac+5). Le nouveau système a instauré, entre autres, le master 1 (Bac+4) et le master 2 (Bac+5).

Mi-septembre, le site d'information français Mediapart a révélé que Sébastien Lecornu n'avait pas le diplôme de master, qui s'obtient en deux ans, contrairement à ce qu'affirmaient sa page sur le site du ministère des Armées lorsqu'il était encore à ce poste, sa page sur le réseau social LinkedIn ou encore sa présentation lors d'une conférence universitaire.

Interrogé sur le sujet vendredi au quotidien Le Parisien, Sébastien Lecornu a répondu qu'il avait « validé (sa) maîtrise en droit, donc un master 1« . « J'ai ressenti dans cette fausse polémique une forme de mépris social », a-t-il ajouté.

Dans la plainte, que l'AFP a pu consulter, le syndicat reproche au ministre d'avoir voulu « faire croire (qu'il) était titulaire d'un master de droit public » et « utilisait en connaissance de cause un diplôme dont il n'était pas titulaire ». « Aucun diplôme n'est requis pour être membre d'un gouvernement et le fait de ne pas avoir obtenu de master 2 n'est pas un signe d'incompétence », a souligné lundi l'avocat du syndicat français Snapen, Me Vincent Brengarth. « Toutefois, l'absence de transparence sur le niveau d'études acquis, par un ministre d'Etat, est de nature à porter atteinte à la crédibilité de la certification par les universités publiques françaises, à l'égalité républicaine, à l'honneur des enseignants-chercheurs et, plus généralement, à la mission de service public confiée aux établissements d'enseignement supérieur », ajoute-t-il.

Sur son site officiel, Sébastien Lecornu mentionne aujourd'hui simplement des « études de droit à l'université Paris 2 Panthéon Assas », sans précision. Sur LinkedIn, à la rubrique formation, il indique « Master, droit public général, 2005-2008 », à Panthéon-Assas Université.