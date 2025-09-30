Reconnaissance de la Palestine : pour des réfugiés au Liban, « cela ne change rien »

Pour les réfugiés palestiniens du Liban, le récent ballet diplomatique autour d’une patrie dont ils restent exclus paraît lointain, voire hypocrite. « Je m’en fiche complètement », lâche Sami Ali, dans le camp de Bourj el-Brajné, au sud de Beyrouth. Après la déclaration d’indépendance de Yasser Arafat en 1988, 89 pays – principalement issus du Sud global – avaient reconnu la Palestine. Depuis, la majorité des États de l’Union européenne, de l’OTAN et du G20 ont fait de même, portant à 157 sur 193 le nombre d’États membres de l’ONU l’ayant fait. La dernière vague, datée du 23 septembre, a ainsi vu des puissances comme la France, le Royaume-Uni, le Canada ou l’Australie rejoindre la liste, alors que la guerre d’Israël à Gaza approche de son deuxième anniversaire.Selon l’ONU, quelque 222 000...

