Reconnaissance de la Palestine : pour des réfugiés au Liban, « cela ne change rien »

Parmi les dix pays qui ont accordé leur reconnaissance à l’ONU la semaine dernière, cinq fournissent toujours des armes à Israël, selon leurs propres médias.

L'OLJ / Ghadir Hamadi et Amelia Hankins, le 30 septembre 2025 à 12h04

Une banderole affichant un dessin de Yasser Arafat est accrochée au-dessus d’une rue animée du camp de réfugiés palestiniens de Chatila, dans la banlieue sud de Beyrouth, en septembre 2022. João Sousa/L’Orient-Le Jour

Pour les réfugiés palestiniens du Liban, le récent ballet diplomatique autour d’une patrie dont ils restent exclus paraît lointain, voire hypocrite. « Je m’en fiche complètement », lâche Sami Ali, dans le camp de Bourj el-Brajné, au sud de Beyrouth. Après la déclaration d’indépendance de Yasser Arafat en 1988, 89 pays – principalement issus du Sud global – avaient reconnu la Palestine. Depuis, la majorité des États de l’Union européenne, de l’OTAN et du G20 ont fait de même, portant à 157 sur 193 le nombre d’États membres de l’ONU l’ayant fait. La dernière vague, datée du 23 septembre, a ainsi vu des puissances comme la France, le Royaume-Uni, le Canada ou l’Australie rejoindre la liste, alors que la guerre d’Israël à Gaza approche de son deuxième anniversaire.Selon l’ONU, quelque 222 000 Palestiniens vivent en exil au Liban, qui a été,...
