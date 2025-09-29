Dans une lettre à Trump, les familles d'otages plaident pour un cessez-le-feu à Gaza

Des proches des otages retenus à Gaza ont adressé une lettre au président américain Donald Trump, lui demandant de « rester ferme » dans son engagement à mettre fin à la guerre lors de sa rencontre lundi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. « Nous vous demandons respectueusement de rester ferme face à toute tentative de saboter l'accord que vous avez proposé », a écrit le Forum des familles, la principale organisation représentant les proches des captifs. « Les enjeux sont trop importants et nos familles ont attendu trop longtemps pour que des ingérences fassent dérailler ces avancées », a-t-il ajouté.

Donald Trump a laissé entendre qu'une percée dans les négociations de cessez-le-feu était imminente, sur la base d'un plan en 21 points présenté à des dirigeants arabes et musulmans en marge de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a près de deux ans, le Forum a déjà accusé Netanyahu d'avoir « saboté » plusieurs propositions de cessez-le-feu. En recevant lundi Benjamin Netanyahu, le président américain devrait tenter de faire aboutir un plan de paix pour Gaza qui permettrait la libération des 47 otages encore retenus dans le territoire palestinien dès les deux premiers jours du cessez-le-feu, selon des médias. Parmi ces 47 otages, 25 ont été déclarés morts par l'armée israélienne. « Vous, et vous seul, avez la force de mener cet accord jusqu'au bout, et nous sommes si reconnaissants de vous avoir de notre côté », a ajouté le Forum.

Cependant M. Netanyahu a donné peu de raisons d'espérer ces derniers jours. Dans un discours vendredi à l'ONU, il a promis de « finir le travail » contre le Hamas et de bloquer la création d'un État palestinien. Il semble également déterminé à poursuivre l'offensive lancée le 16 septembre sur Gaza-ville. Les familles des otages ont demandé à Donald Trump de faire pression sur M. Netanyahu pour qu'il arrête cette campagne. « Votre double objectif – mettre fin à la guerre et ramener tous les otages à la maison – contraste fortement avec l'élargissement de la guerre qu'Israël mène actuellement », ont-elles écrit.

L'attaque du Hamas contre Israël, qui a déclenché la guerre le 7 octobre 2023, a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. L'offensive israélienne menée en représailles sur Gaza a fait 66.005 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, dont les données sont jugées fiables par l'ONU.



