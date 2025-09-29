Frappe de drone israélien à Aïtaroun, au Liban-Sud ; deux blessés | Direct

Liban-Sud : la frappe de drone sur Aïtaroun a fait deux blessés légers, selon les informations de notre correspondant.
Dans une lettre à Trump, les familles d'otages plaident pour un cessez-le-feu à Gaza
Des proches des otages retenus à Gaza ont adressé une lettre au président américain Donald Trump, lui demandant de « rester ferme » dans son engagement à mettre fin à la guerre lors de sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
« Nous vous demandons respectueusement de rester ferme face à toute tentative de saboter l'accord que vous avez proposé », a écrit le Forum des familles, la principale organisation représentant les proches des captifs. « Les enjeux sont trop importants et nos familles ont attendu trop longtemps pour que des ingérences fassent dérailler ces avancées », a-t-il ajouté.
Herzog envisage d'accorder une grâce à Netanyahu
Le président israélien Isaac Herzog a affirmé dans un entretien à la radio de l'armée israélienne qu’il envisagerait d’accorder une grâce au Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui est inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires criminelles distinctes, rapporte le Haaretz. « Les dossiers de Netanyahu sont un lourd fardeau pour le système », a estimé M. Herzog dans son entretien, soulignant que « si l’on me sollicite pour accorder une grâce, je l’envisagerai ». « J’associerai le public, je prendrai en compte l’intérêt de la société et de l’État… J’ai essayé d’encourager l’accusation et la défense à s’asseoir et à discuter », a-t-il ajouté.
Liban-Sud : un drone de l'armée israélienne bombarde Aïtaroun
Une frappe menée à partir d'un drone de l'armée israélienne a visé Aïtaroun, dans le caza de Bint Jbeil au Liban-Sud, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah. La cible de ce tir, et un éventuel bilan, n'étaient pas immédiatement clairs.
Au moins 23 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes à Gaza depuis l'aube
Au moins 23 Palestiniens ont été tués dans des frappes et tirs israéliens à Gaza depuis l'aube, sleon des sources médicales à al-Jazeera. 21 d'entre eux ont été tués dans des bombardements sur la ville de Gaza, tandis qu'un autre a été visé par des tirs près d'un centre de distribution d'aides alimentaires au nord de Rafah.
L'Iran affirme avoir exécuté « l'un des plus importants espions » d'Israël
Un homme reconnu coupable d'espionnage et qualifié par l'Iran de « l'un des plus importants espions » d'Israël, ennemi juré de Téhéran, a été exécuté à l'aube, selon la justice iranienne. C'est la première fois que les autorités iraniennes mentionnent le nom de l'individu, Bahman Choubi Asl. Le pouvoir judiciaire n'a pas fourni dans l'immédiat la date de son arrestation.
Depuis la fin de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, en juin dernier, l'Iran a promis des procès expéditifs pour les personnes suspectées de collaboration avec Israël. Ainsi, les autorités iraniennes ont annoncé plusieurs arrestations pour espionnage et l'exécution de plusieurs personnes reconnues coupables de travailler avec le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien.
Le pouvoir judiciaire a affirmé lundi que Choubi Asl avait collaboré « étroitement » avec les renseignements israéliens, précisant qu'il avait eu « un accès privilégié aux bases de données vitales et souveraines » de la République islamique.
En Israël, des sirènes d'alerte ont retenti dans le centre du pays dans la matinée, tandis que l'armée a annoncé avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen.
Rencontre Netanyahu-Witkoff-Kushner
Dans le cadre des tractations avant cette réunion, Benjamin Netanyahu a rencontré ces dernières heures l’envoyé américain Steve Witkoff et Jared Kushner, a rapporté une source au Haaretz ; la réunion a été positive et « les écarts se réduisent », selon elle.
Netanyahu et Trump tiendront une conférence de presse dans la soirée de lundi
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump devraient tenir une conférence de presse dans la soirée, à 20h15 heure du Liban, après leur rencontre, rapporte l'AFP. Initialement, aucune conférence de presse n’était prévue à l’issue de leur réunion, mais la Maison-Blanche a ajouté ce rendez-vous au programme de lundi, selon le Haaretz, et ce alors que M. Trump a promis un « accord » à Gaza et mis son veto à une annexion de la Cisjordanie occupée.
« Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première. Nous allons y arriver », a écrit le président américain hier, dimanche, sur sa plateforme Truth Social.
Parallèlement, des manifestations ont lieu à New York, devant l'hôtel du Premier ministre israélien, qui est de plus en plus isolé sur la scène internationale.
