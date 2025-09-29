Frappe de drone israélien à Aïtaroun, au Liban-Sud ; deux blessés | Direct

Dans une lettre à Trump, les familles d'otages plaident pour un cessez-le-feu à Gaza

Des proches des otages retenus à Gaza ont adressé une lettre au président américain Donald Trump, lui demandant de « rester ferme » dans son engagement à mettre fin à la guerre lors de sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Nous vous demandons respectueusement de rester ferme face à toute tentative de saboter l'accord que vous avez proposé », a écrit le Forum des familles, la principale organisation représentant les proches des captifs. « Les enjeux sont trop importants et nos familles ont attendu trop longtemps pour que des ingérences fassent dérailler ces avancées », a-t-il ajouté.

