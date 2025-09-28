Menu
Dernières Infos

L'armée israélienne dit avoir frappé un dépôt d'armes du Hezbollah au Liban


AFP / le 28 septembre 2025 à 19h32

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir frappé un dépôt d'armes du Hezbollah dans le sud du Liban, dans un communiqué militaire.

"Ce dépôt était utilisé par l'organisation terroriste pour planifier et mener des attaques contre l’État d’Israël", selon le communiqué, qui précise que "la présence de ces infrastructures terroristes constitue une violation des accords conclus entre Israël et le Liban".

mib/cab

© Agence France-Presse

