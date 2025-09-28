Trump participera à une réunion avec les principaux chefs militaires, rapporte le Washington Post

Le président Donald Trump devrait assister mardi à une réunion avec des généraux et amiraux américains à Quantico, en Virginie, un rassemblement rare de la direction militaire du pays en un seul lieu, a déclaré dimanche un responsable américain. Aucun commentaire immédiat n’a été fait par la Maison-Blanche. Le Washington Post avait été le premier à rapporter que Trump assisterait à cette réunion, citant un document de planification.

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth devrait évoquer la nécessité d'adhérer à une « éthique guerrière » au sein de l’armée et pourrait évoquer d’autres sujets lors de cet événement d’environ une heure, ont indiqué des responsables américains. Dans presque tous ses discours publics, M. Hegseth évoque l'« éthique guerrière » et la nécessité pour l'armée américaine d'avoir une mentalité offensive.

Ancien présentateur de Fox News, M. Hegseth a procédé à une restructuration éclair de son département, licenciant des généraux et des amiraux de haut rang afin de mettre en œuvre le programme de sécurité nationale de Donald Trump et d'éradiquer les initiatives en faveur de la diversité qu'il juge discriminatoires.

Cet article est une traduction de l'agence Reuters.