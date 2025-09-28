Le tunnel de Nahr el-Kalb fermé pour travaux dans la nuit de lundi à mardi
OLJ /
le 28 septembre 2025 à 18h51
Le tunnel de Nahr el-Kaln, point d'accès entre le Keseoruan et le Metn, en 2019. Photo Onceinawhile/Wikimedia Commons
Le tunnel de Nahr el-Kalb, point de passage entre le Metn et le Kesrouan sur l'autoroute reliant Beyrouth à Jounieh, sera fermé pour travaux de lundi soir 29 septembre à 22h, jusqu'au lendemain mardi à 5h, rapporte un communiqué des municipalités de Dbayé, Zouk el-Kharab, Aoukar et Haret el-Ballane, également endossé par les Forces de sécurité intérieure.
Les travaux consisteront à rénover l’éclairage du tunnel dans le cadre de l’initiative « Routes sûres », initiée par le ministre des Travaux publics. « Il est donc demandé aux citoyens de prendre note et de se conformer aux instructions des Forces de sécurité intérieure, par souci de sécurité publique », ont ajouté les auteurs du communiqué. Les automobilistes pourront notamment emprunter la route maritime qui suit le tracé de l'autoroute à ce niveau.
Des travaux similaires avaient eu lieu dans le tunnel de Bhamdoun au courant du mois.
