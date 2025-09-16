Les travaux d'éclairage du tunnel de Bhamdoun ont été achevés, indique le ministère

Le ministère des Travaux publics et des Transports a annoncé la fin des travaux d'éclairage du tunnel de Bhamdoun (Aley) dans les deux sens, dans un communiqué publié mardi. Ce tunnel se situe sur l'autoroute de montagne qui relie Beyrouth à la Békaa.

Le ministère a indiqué que cette étape reflète son « engagement à renforcer les conditions de sécurité routière et à faciliter la circulation sur ce passage vital, qui connaît un trafic dense quotidiennement ».

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet « Le Liban sur la voie », qui est « axé sur l’entretien et la réhabilitation des routes, ponts et tunnels à travers tout le territoire libanais. », qui a été lancé en mai.

Dans une vidéo publiée à l'occasion des 100 jours du gouvernement, le ministère avait évoqué plusieurs dossiers dont ce projet.

Le communiqué précise que « les équipes techniques du ministère travaillent actuellement au lancement de travaux de développement global du tunnel, comprenant le nettoyage des parois intérieures et l’élimination des terres et saletés accumulées, afin d’améliorer la propreté du passage et de préserver sa solidité et ses infrastructures. »