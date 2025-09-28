Un migrant retrouvé mort sur une plage du nord de la France

Un migrant a été retrouvé mort dimanche matin sur une plage près de Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France, alors que les tentatives de traversées clandestines de la Manche ont été nombreuses ce week-end, a appris l'AFP auprès des autorités et du parquet.

Le corps a été découvert sur une plage de la localité de Saint-Étienne-au-Mont. L'âge et la nationalité de la victime ne sont pas connus pour le moment.

Une enquête du parquet de Boulogne-sur-Mer devra notamment déterminer « s'il y a un lien » entre ce décès et une tentative de traversée ayant eu lieu un peu plus au nord, au niveau d'Equihen-Plage, a expliqué la procureure Cécile Gressier.

Une cinquantaine de migrants qui n'ont pas réussi à prendre le large ont été secourus tôt dimanche matin à Equihen-Plage, selon la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer, Isabelle Fradin-Thirode.

Au cours de cette opération, une femme de 49 ans en hypothermie a été transportée à l'hôpital, a-t-elle précisé.

Ce nouveau décès porte à au moins 27 le nombre de morts au cours de ces tentatives de traversées clandestines entre la France et le Royaume-Uni depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

Deux femmes somaliennes sont mortes dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une de ces tentatives près de Boulogne-sur-Mer. Le corps d'un migrant a par ailleurs été repêché samedi matin à Gravelines.

Ces traversées très périlleuses se font sur des embarcations de fortune de quelques mètres de long surnommées « small boats », souvent surchargées et dont les départs sont régulièrement chaotiques.

Samedi, parmi les nombreux départs recensés à la faveur d'une météo favorable, quatorze ont nécessité l'intervention des secours, selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Prémar) publié dimanche.

Malgré le renforcement régulier des moyens français pour empêcher ces traversées - avec un soutien financier conséquent du Royaume-Uni - ces départs ne faiblissent pas, bien au contraire: plus de 32.000 personnes sont parvenues à rejoindre les côtes britanniques à bord de « small boats » depuis le début de l'année, un record.



