Frappes en Ukraine : la Russie affirme avoir touché des cibles militaires

La Russie a affirmé dimanche avoir touché des cibles militaires en Ukraine lors des bombardements nocturnes qui ont fait, selon Kiev, au moins quatre morts et des dizaines de blessés parmi les civils. « Cette nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une frappe massive contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien », a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Les autorités locales ukrainiennes ont fait état pour leur part de quatre morts, dont une fillette de 12 ans, dans les bombardements russes sur Kiev, la capitale.



