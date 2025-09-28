L'armée israélienne détruit la maison de l'auteur présumé d'une attaque à Jérusalem

Les forces israéliennes ont détruit samedi, en Cisjordanie occupée, la maison d'un Palestinien accusé d'une attaque à Jérusalem-Est qui avait fait six morts début septembre, a rapporté le maire de la localité touchée.

L'armée israélienne a fait exploser la maison de deux étages de Muthanna Amro, située à Qubaybah, après avoir informé les habitants de son intention de la faire sauter, a déclaré à l'AFP le maire, Nafiz Hamoud. « Ils sont venus hier soir, et à l'aube aujourd'hui, la maison a explosé », a-t-il affirmé. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué que des soldats et des policiers avaient mené une opération nocturne à Qubaybah et « démoli la résidence » de Muthanna Amro.

Des images de l'AFP montrent une explosion secouer le bâtiment, en soulevant un épais nuage de fumée grise, laissant l'intérieur ravagé et deux trous béants sur la façade, aux fenêtres brisées. Quatre ou cinq maisons voisines ont aussi subi des dégâts importants, a indiqué M. Hamouda. « C'est la nature même de l'occupation. Elle ne se contente pas de nuire à un individu, mais cherche à infliger des dommages au plus grand nombre possible de citoyens », a-t-il déploré.

L'agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a rapporté que des soldats israéliens avaient pris d'assaut la ville, encerclé la maison et évacué les habitants alentours avant de faire exploser le bâtiment.

Israël, dont l'armée occupe la Cisjordanie depuis 1967, détruit régulièrement les domiciles des Palestiniens accusés d'attaques contre des Israéliens. Le gouvernement affirme que ces démolitions ont un effet dissuasif, mais les détracteurs les dénoncent comme une punition collective qui laisse des familles sans abri.

Muthanna Amro et un autre Palestinien, Mohammed Taha, ont été abattus par les forces israéliennes après une fusillade à un arrêt de bus à Jérusalem-Est le 8 septembre, qui a fait six morts. La branche armée du Hamas, contre lequel Israël est en guerre dans la bande de Gaza, a revendiqué cette attaque le lendemain.

La violence en Cisjordanie s'est intensifiée depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Depuis, l'armée et les colons israéliens ont tué au moins 983 Palestiniens en Cisjordanie, dont de nombreux militants, selon le ministère de la Santé palestinien. Dans le même temps, au moins 36 Israéliens, dont des membres des forces de sécurité, y ont été tués lors d'attaques palestiniennes ou au cours d'opérations militaires israéliennes, selon les chiffres officiels.