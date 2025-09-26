Netanyahu à l'ONU: "finir le travail" à Gaza met en danger les otages, estime le Forum des familles

La principale organisation de proches des captifs à Gaza, a dénoncé les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'ONU qui a dit vendredi vouloir "finir le travail" contre le Hamas, jugeant que cela mettait en danger les otages.

"Chaque jour où la guerre se poursuit, les otages vivants courent un plus grand danger et la récupération des corps de ceux qui ont été assassinés est compromise", a indiqué le Forum des familles des otages dans un communiqué. "A maintes reprises, (Netanyahu) a choisi de gâcher toutes les occasions de les ramener chez eux", a-t-il ajouté.

