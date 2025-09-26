« Je pense que nous avons un accord » sur Gaza, dit Trump

« Je pense que nous avons un accord » sur Gaza, a dit vendredi Donald Trump, qui a présenté cette semaine un nouveau plan de paix à plusieurs dirigeants musulmans ainsi qu'au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Ce sera un accord qui ramènera les otages. Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre », a promis le président américain à la Maison Blanche pendant un échange avec les journalistes.