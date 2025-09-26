Menu
Dernières Infos - Guerre

« Je pense que nous avons un accord » sur Gaza, dit Trump


AFP / le 26 septembre 2025 à 17h36

Le président américain Donald Trump. AFP

« Je pense que nous avons un accord » sur Gaza, a dit vendredi Donald Trump, qui a présenté cette semaine un nouveau plan de paix à plusieurs dirigeants musulmans ainsi qu'au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Ce sera un accord qui ramènera les otages. Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre », a promis le président américain à la Maison Blanche pendant un échange avec les journalistes.

