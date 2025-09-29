Menu
Lifestyle - Photo-roman

Le Liban et l’urgence de vivre

C’est peut-être parce qu’ici, au Liban, la vie semble nous échapper, tout le temps, qu’on s’y accroche à ce point. Et que vivre, pleinement, démesurément, devient un serment et un devoir.



Par Gilles Khoury, le 29 septembre 2025 à 00h00

Le Liban et l’urgence de vivre

Photo Michèle AOUN

Paris, la semaine dernière, un soir de pluie diluvienne. Avec E., on se retrouve pour la première fois depuis notre retour de Beyrouth. L’été « là-bas » semble déjà si loin, si flou. De « là-bas », il ne nous reste que quelques souvenirs du soleil oubliés sur nos peaux. Des goûts et des odeurs de la maison transportés dans nos bagages. E. me dit que de « là-bas », il lui reste aussi, tristement, de l’amertume et en tous cas une immense incompréhension.« Honnêtement, je ne peux pas croire que c’était à ce point la fête, à ce point fou, à ce point l’euphorie totale à Beyrouth. Comme si on avait oublié que le Sud était encore occupé, qu’il se faisait tous les jours bombarder, que des gens n’ont toujours pas pu y retrouver leurs villages et leurs maisons. Je ne veux pas juger, mais c’est la première fois que ce fossé entre les Libanais est...
Paris, la semaine dernière, un soir de pluie diluvienne. Avec E., on se retrouve pour la première fois depuis notre retour de Beyrouth. L'été « là-bas » semble déjà si loin, si flou. De « là-bas », il ne nous reste que quelques souvenirs du soleil oubliés sur nos peaux. Des goûts et des odeurs de la maison transportés dans nos bagages. E. me dit que de « là-bas », il lui reste aussi, tristement, de l'amertume et en tous cas une immense incompréhension.« Honnêtement, je ne peux pas croire que c'était à ce point la fête, à ce point fou, à ce point l'euphorie totale à Beyrouth. Comme si on avait oublié que le Sud était encore occupé, qu'il se faisait tous les jours bombarder, que des gens n'ont toujours pas pu y retrouver leurs villages et leurs maisons. Je ne veux pas juger, mais c'est la première fois que ce fossé entre les Libanais est...
