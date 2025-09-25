Menu
Yémen: le bilan du raid israélien sur Sanaa monte à huit morts et 142 blessés, selon les Houthis 

AFP / le 25 septembre 2025 à 22h12

Des frappes israéliennes sur Sanaa ont fait jeudi huit morts et 142 blessés, selon un bilan révisé à la hausse des rebelles houthis, qui contrôlent la capitale yéménite. 

Le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi, a écrit sur le réseau social X que le bilan avait "grimpé à huit martyrs et 142 blessés", alors que les secouristes recherchent encore des victimes sous les décombres.

