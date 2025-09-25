Cinq membres des forces kurdes tués dans une attaque de l'EI

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), bras armé de l'administration kurde qui contrôle des zones du nord-est de la Syrie, ont annoncé que cinq de leurs membres avaient été tués jeudi lors d'une attaque du groupe jihadiste Etat islamique (EI).

« Alors que nos combattants affrontaient ce matin un réseau terroriste affilié à l’EI ayant pris pour cible un point de regroupement de nos forces dans le village d’al-Buhaira al-Wusta, à l’est de Deir Ezzor, cinq de nos camarades sont tombés en martyrs et un autre a été blessé au cours de violents affrontements », ont indiqué les FDS dans un communiqué, faisant état de « l'échec » de l'attaque jihadiste.