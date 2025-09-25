Benjamin Netanyahu contourne l'espace aérien français, sur la route des Etats-Unis

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a emprunté jeudi un itinéraire de vol inhabituel pour se rendre à New York, contournant l'espace aérien de plusieurs pays d'Europe centrale et du Nord, en route vers l'Assemblée générale des Nations unies.

La France avait approuvé une demande israélienne d'utiliser son espace aérien, comme l'a confirmé une source diplomatique française à l'AFP, mais les données publiques de suivi de vol ont montré que l'avion du Premier ministre avait choisi d'emprunter un autre itinéraire, plus au sud.

L'appareil a survolé la Grèce et l'Italie, avant de piquer nettement vers le sud par le détroit de Gibraltar pour ensuite traverser l'océan atlantique.

Des médias israéliens ont suggéré que ce détour visait à éviter les pays signataires du Statut de Rome, susceptibles d'appliquer un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) en cas d'atterrissage d'urgence.

En novembre 2024, la CPI avait émis des mandats d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés dans la bande de Gaza.

La semaine dernière, l'Espagne a annoncé qu'elle soutiendrait l'enquête de la CPI et avait mis en place une équipe chargée d'examiner les violations présumées des droits humains à Gaza, dans le cadre de sa pression accrue sur Israël pour mettre fin au conflit.

M. Netanyahu doit s'exprimer vendredi devant l'Assemblée générale de l'ONU. Il devrait également rencontrer l'ancien président américain Donald Trump à la Maison Blanche en début de semaine prochaine.