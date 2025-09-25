Accord entre la Russie et l’Iran pour la construction de petites centrales nucléaires en Iran

La Russie et l’Iran ont signé mercredi un protocole d’accord portant sur la construction de petites centrales nucléaires en Iran, a annoncé la société publique russe du nucléaire, Rosatom.

L’accord a été signé par le directeur général de Rosatom, Alexeï Likhatchev, et le principal responsable du nucléaire iranien, Mohammad Eslami, lors d’une réunion à Moscou. Rosatom a qualifié ce projet de « stratégique ». M. Eslami, qui est également vice-président de l’Iran, a déclaré plus tôt cette semaine aux médias d’État iraniens que le projet vise à construire huit centrales nucléaires, alors que Téhéran cherche à atteindre une capacité nucléaire de 20 GW d’ici 2040.

L’Iran, confronté à des pénuries d’électricité lors des périodes de forte demande, ne dispose à ce jour que d’une seule centrale nucléaire opérationnelle, située dans la ville méridionale de Bouchehr. Cette installation, construite par la Russie, affiche une capacité d’environ 1 GW.

La Russie entretient des relations étroites avec l’Iran et a condamné les frappes américaines et israéliennes menées plus tôt cette année contre des sites nucléaires iraniens, justifiées par la volonté affichée d’empêcher Téhéran d’acquérir la bombe atomique. L’Iran affirme de son côté ne pas poursuivre un tel objectif.





Cet article est une traduction, réalisée par L'Orient-Le Jour, d'une dépêche publiée en anglais par l'agence Reuters.