Netanyahu en route pour l'Assemblée générale de l'ONU, devant laquelle Mahmoud Abbas, privé de visa, devra s'exprimer par visioconférence | En direct

Netanyahu en route pour les Etats-Unis, pour son discours à l'ONU et une rencontre avec Trump

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est parti tôt ce matin pour les Etats-Unis, où il doit s’adresser à l’Assemblée générale de l’ONU à New York et rencontrer le président Donald Trump à la Maison-Blanche, rapporte le Haaretz.

Avant son départ, M. Netanyahu a déclaré qu’il discuterait avec Donald Trump « de la nécessité d’achever les objectifs de la guerre – ramener tous nos otages, vaincre le Hamas et élargir le cercle de la paix qui s’est offert à nous à la suite de la victoire historique » de la guerre de 12 jours d’Israël contre l’Iran. Le PM israélien a ajouté que, dans son discours à l’ONU, il prévoyait « de dénoncer les dirigeants qui, au lieu de condamner les meurtriers, veulent leur donner un État au cœur de la Terre d’Israël. Cela n’arrivera pas. »

Plus tôt, il avait déjà qualifié de « capitulation honteuse » face au « terrorisme » la décision de certains dirigeants de reconnaitre l'Etat de Palestine, estimant que ces décisions n'engageraient en rien Israël. « Il n’y aura pas d’État palestinien », avait écrit sur X le bureau de M. Netanyahu.



