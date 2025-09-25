Netanyahu en route pour l'Assemblée générale de l'ONU, devant laquelle Mahmoud Abbas, privé de visa, devra s'exprimer par visioconférence | En direct

Au moins 15 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes sur Gaza pendant la nuit
Des frappes israéliennes pendant la nuit à Gaza ont fait au moins 15 morts, tandis que de nombreuses dépouilles sont toujours ensevelies sous les décombres, selon les sources d'al-Jazeera. La chaîne qatarie rapporte qu'onze personnes, dont des enfants, ont été tués dans une même maison du centre de Gaza abritant des déplacés, et quatre autres à Khan Younès, dans le sud de l'enclave.
L'armée israélienne annonce qu'un de ses soldats a été « tué au combat » dans le nord de Gaza
L'armée israélienne a annoncé qu'un de ses soldats, le sergent-chef Chalachew Shimon Demalash, 21 ans, a été « tué au combat » dans le nord de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, l’armée a fait état de 912 soldats tués, dont 465 à Gaza.
Barrack : Les États-Unis continuent de soutenir les efforts du Liban pour « parvenir à la paix avec ses voisins »
« Les États-Unis continuent de soutenir les efforts du Liban pour reconstruire son État, parvenir à la paix avec ses voisins et poursuivre la mise en œuvre de l’accord de cessation des hostilités signé en novembre 2024, y compris le désarmement du Hezbollah », a écrit l'émissaire américain Tom Barrack, sur X.
Le bureau de Netanyahu évoque des négociations avec la Syrie « pour garantir les intérêts d'Israël »
En marge de l'AG de l'ONU et alors que le président syrien Ahmad el-Chareh a tenu son discours hier devant les dirigeants du monde entier, le bureau de Benjamin Netanyahu a confirmé dans un message sur X qu'Israël mène des discussions avec la Syrie « sur la sécurité et la protection des Druzes. » Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a publié un communiqué indiquant que des négociations sont en cours avec la Syrie, dont l’issue vise à « garantir les intérêts d’Israël ». Selon le communiqué, les conditions posées par Israël incluent la démilitarisation du sud-ouest de la Syrie ainsi que la préservation de la sécurité et de la protection des Druzes dans le pays.
Mercredi, l'émissaire américain en Syrie et au Liban, Tom Barrack, avait évoqué la conclusion prochaine d'un accord de « désescalade » entre Damas et Tel-Aviv.
Mahmoud Abbas s'exprimera devant l'ONU par vidéo, privé de visa par les États-Unis
De son côté, et après une nouvelle vague de reconnaissance de l'Etat de Palestine, le président palestinien Mahmoud Abbas devra s'exprimer dans la journée devant l'ONU par vidéo, empêché de se rendre à New York par l'administration Trump. Les Etats-Unis ont refusé d'accorder des visas à quelque 80 Palestiniens qui prévoyaient d'aller à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, dont celui du dirigeant palestinien.
Alignées sur Israël, les autorités américaines refusent à l'Autorité palestinienne le statut d'interlocuteur privilégié après près de deux ans de guerre à Gaza, se justifiant par le fait que celle-ci a refusé de « répudier le terrorisme » et « les campagnes de guérilla judiciaire » contre Israël devant les institutions internationales. Plusieurs alliés des Etats-Unis, dont la France et le Royaume-Uni, ont tenté de convaincre Washington de réexaminer leur interdiction de visa pour le dirigeant palestinien de 89 ans, en vain.
Manifestations devant l'aéroport Ben Gurion au départ de Netanyahu pour New York
Des centaines de manifestants s'étaient réunis devant l'aéroport Ben Gurion de Lod, d'où partait Benjamin Netanyahu, pour critiquer les décisions du dirigeant concernant la poursuite de l'offensive israélienne sur Gaza et réclamer la libération des otages.
Netanyahu en route pour les Etats-Unis, pour son discours à l'ONU et une rencontre avec Trump
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est parti tôt ce matin pour les Etats-Unis, où il doit s’adresser à l’Assemblée générale de l’ONU à New York et rencontrer le président Donald Trump à la Maison-Blanche, rapporte le Haaretz.
Avant son départ, M. Netanyahu a déclaré qu’il discuterait avec Donald Trump « de la nécessité d’achever les objectifs de la guerre – ramener tous nos otages, vaincre le Hamas et élargir le cercle de la paix qui s’est offert à nous à la suite de la victoire historique » de la guerre de 12 jours d’Israël contre l’Iran. Le PM israélien a ajouté que, dans son discours à l’ONU, il prévoyait « de dénoncer les dirigeants qui, au lieu de condamner les meurtriers, veulent leur donner un État au cœur de la Terre d’Israël. Cela n’arrivera pas. »
Plus tôt, il avait déjà qualifié de « capitulation honteuse » face au « terrorisme » la décision de certains dirigeants de reconnaitre l'Etat de Palestine, estimant que ces décisions n'engageraient en rien Israël. « Il n’y aura pas d’État palestinien », avait écrit sur X le bureau de M. Netanyahu.
09 h 58, le 25 septembre 2025