Netanyahu: la reconnaissance de l'Etat de Palestine par certains pays « n'oblige en rien » Israël

La récente reconnaissance de l'Etat de Palestine par plusieurs pays européens, dont la France et la Belgique, « n'oblige en rien Israël », a déclaré mercredi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, répétant son leitmotiv selon lequel « il n'y aura pas d'Etat palestinien ».

« La soumission honteuse de certains dirigeants au terrorisme palestinien n'oblige en rien Israël. Il n'y aura pas d'Etat palestinien », a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué lapidaire publié par son bureau.

Il s'agit de la première réaction de M. Netanyahu à la reconnaissance de la Palestine lundi par le président français Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU à New York, initiative à laquelle se sont joints ce jour-là cinq autres pays européens : Andorre, la Belgique, le Luxembourg, Malte et Monaco.