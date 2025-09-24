L'Iran dit détenir des documents liés au nucléaire israélien

La télévision d'État iranienne a diffusé mercredi soir des documents et des images qu'elle présente comme liés au programme nucléaire israélien, qui n'a jamais été officiellement confirmé ou nié par Israël, son ennemi juré.

Dans un documentaire, la télévision iranienne dévoile, copies de passeports à l'appui, l'identité d'individus présentés comme des scientifiques israéliens, ainsi que des informations sur l'emplacement de sites militaires.

La télévision montre ainsi des images, qui semblent avoir été tournées clandestinement, et provenant, selon la chaîne, de l'intérieur de la centrale de Dimona, dans le sud d'Israël.

L'AFP n'était pas en mesure de confirmer de manière indépendante ces affirmations.

Apparaissent également dans ce documentaire des photos qui montrent le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, et sont présentées comme personnelles.

Sur l'un des clichés, M. Grossi semble embrasser une personne déguisée en Minnie, petite amie de Mickey, célèbres personnages de Disney.

Depuis l'attaque surprise d'Israël en juin contre l'Iran, qui a déclenché une guerre de 12 jours, des responsables politiques iraniens sont vent debout contre l'AIEA et son directeur général qu'ils accusent d'être en partie complices.

L'Iran reproche notamment à l'AIEA de ne pas avoir condamné les frappes israéliennes, puis américaines, qui ont visé ses installations nucléaires.

Téhéran estime également que l'AIEA a une part de responsabilité dans le déclenchement de l'attaque israélienne car elle a été lancée le 13 juin, au lendemain du vote d'une résolution critique sur le programme nucléaire iranien au siège de l'agence.

Ce documentaire de la télévision iranienne intervient dans un contexte de tensions entre l'Iran et les pays occidentaux autour de son programme nucléaire.

Les Occidentaux, États-Unis en tête, et Israël accusent l'Iran de chercher à se doter de l'arme atomique, ce que Téhéran réfute vigoureusement, assurant que son programme nucléaire est uniquement à usage civil.

Israël, qui voit dans ce programme une menace existentielle, maintient de son côté l’ambiguïté sur sa possession de l'arme atomique, mais selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), le pays détient 90 ogives nucléaires.

En juin, l'Iran avait affirmé s'être procuré des « milliers » de documents classifiés sur Israël.

Les deux pays se livrent depuis des années à une guerre de l'ombre. L'Iran arrête régulièrement des individus présentés comme des espions.

Téhéran a dans le passé accusé Israël d'être à l'origine d'assassinats ciblés ou de sabotages en lien avec son programme nucléaire.