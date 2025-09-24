Brouillage, drones, gaz suspect : la flottille pour Gaza se dit ciblée par une nouvelle attaque israélienne en mer

Les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé avoir été visés dans la nuit de mardi à mercredi par de « multiples drones », explosions à la clé, au large de la Grèce. Les navires de la flottille veulent rejoindre Gaza pour y acheminer de l'aide humanitaire et « briser le blocus israélien », après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Elle a déjà dit avoir été visée par des drones au large de Tunis le 9 septembre.

Une nouvelle attaque s'est produite dans la nuit de mardi à mercredi alors que la flottille naviguait au sud-ouest de la Crête, ont annoncé ses responsables. « De multiples drones, des objets non identifiés largués, des communications brouillées et des explosions entendues depuis plusieurs bateaux », a écrit la Global Sumud Flotilla dans un communiqué. « Nous sommes actuellement témoins directs de ces opérations psychologiques, mais nous ne nous laisserons pas intimider », a-t-elle ajouté, évoquant également le lancement de « gaz suspect ».

Selon la militante allemande des droits humains Yasemin Acar, cinq bateaux ont été attaqués et « 15 à 16 drones » ont été dénombrés. Une vidéo postée sur la page officielle de la flottille montre une explosion dont il est dit qu'elle a été filmée depuis un des bateaux de la flottille, « Spectre », à 01H43 mercredi (22H43 GMT mardi).

« Nous n'avons pas d'armes. Nous ne représentons une menace pour personne », a déclaré Yasemin Acar dans une vidéo postée sur Instagram, soulignant que la flottille ne transporte « que de l'aide humanitaire ». La flottille n'a pas fait état de victimes ou de dégâts.

51 bateaux

Partie en début de mois de Barcelone, sur la côte nord-est de l'Espagne, elle avait déjà dit avoir fait l'objet de deux attaques de drones alors qu'elle était à l'ancre devant Tunis. Composée de 51 bateaux, la flottille revendique la participation de militants pro-palestiniens de 45 pays, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg.

Israël a affirmé lundi qu'il ne lui permettrait pas d'atteindre Gaza en proie à la guerre, lui proposant d'accoster à Ashkelon, plus au nord de ce territoire. Israël avait déjà bloqué deux flottilles qui avaient tenté d'atteindre Gaza par la mer, en juin et juillet.

L'ONU a déclaré en août l'état de famine dans le territoire palestinien ravagé par la guerre et soumis à un strict blocus par Israël depuis le début de l'offensive il y a près de deux ans. La semaine dernière, les Etats-Unis ont une nouvelle fois bloqué l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un texte réclamant l'accès humanitaire à Gaza ainsi qu'un cessez-le-feu. Le 16 septembre, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a accusé Israël de commettre un « génocide » à Gaza.

Selon le ministère de la Santé à Gaza, la guerre y a coûté la vie à au moins 65.344 Palestiniens, en majorité des civils, en près de deux ans.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du 7-Octobre par le Hamas, 47 sont toujours retenues dans la bande de Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne.