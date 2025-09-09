« Il s’agissait bien d’un drone » : après une attaque présumée israélienne, la flottille pour Gaza prête à quitter Tunis

Rassemblement pour la conférence de presse de la Global Sumud Flotilla après l’annonce d’une attaque de drone sur l’un de ses bateaux dans les eaux tunisiennes, le 9 septembre 2025. Jihed Abidellaoui/Reuters
Il l’a vu de ses propres yeux, répète-t-il inlassablement. Miguel Duarte est l’un des témoins oculaires que l’on peut voir reculer dans cette vidéo qui a fait le tour des réseaux. Les images, issues de la caméra de surveillance du Family boat, montrent une explosion sur le pont suite à un projectile lumineux tombant dans le ciel. « Il s’agissait bien d’un drone, il a jeté quelque chose qui a pris feu et ensuite il y a eu une déflagration sur le pont et nous nous sommes précipités avec des extincteurs pour éteindre l’incendie », raconte ce militant portugais de la Global Sumud Flotilla. Des propos corroborés par Yusuf Omar, un autre activiste de la flottille présent sur le pont au moment de l’incident, dans la nuit de lundi 8 à mardi 9 septembre. Le bateau en question fait partie de la flottille humanitaire qui devait quitter le port de...
