« Il s’agissait bien d’un drone » : après une attaque présumée israélienne, la flottille pour Gaza prête à quitter Tunis

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Il l’a vu de ses propres yeux, répète-t-il inlassablement. Miguel Duarte est l’un des témoins oculaires que l’on peut voir reculer dans cette vidéo qui a fait le tour des réseaux. Les images, issues de la caméra de surveillance du Family boat, montrent une explosion sur le pont suite à un projectile lumineux tombant dans le ciel. « Il s’agissait bien d’un drone, il a jeté quelque chose qui a pris feu et ensuite il y a eu une déflagration sur le pont et nous nous sommes précipités avec des extincteurs pour éteindre l’incendie », raconte ce militant portugais de la Global Sumud Flotilla. Des propos corroborés par Yusuf Omar, un autre activiste de la flottille présent sur le pont au moment de l’incident, dans la nuit de lundi 8 à mardi 9 septembre. Le bateau en question fait partie de la flottille humanitaire qui devait quitter le port de...

Il l’a vu de ses propres yeux, répète-t-il inlassablement. Miguel Duarte est l’un des témoins oculaires que l’on peut voir reculer dans cette vidéo qui a fait le tour des réseaux. Les images, issues de la caméra de surveillance du Family boat, montrent une explosion sur le pont suite à un projectile lumineux tombant dans le ciel. « Il s’agissait bien d’un drone, il a jeté quelque chose qui a pris feu et ensuite il y a eu une déflagration sur le pont et nous nous sommes précipités avec des extincteurs pour éteindre l’incendie », raconte ce militant portugais de la Global Sumud Flotilla. Des propos corroborés par Yusuf Omar, un autre activiste de la flottille présent sur le pont au moment de l’incident, dans la nuit de lundi 8 à mardi 9 septembre. Le bateau en question fait partie de la flottille...

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte