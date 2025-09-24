La Maison Blanche suspicieuse après la panne d'escalier mécanique de Trump

La porte-parole de la Maison Blanche a appelé mardi à « renvoyer immédiatement » toute personne qui aurait provoqué l'arrêt intempestif d'un escalier mécanique lors de l'arrivée de Donald Trump au siège des Nations unies à New York.

« Si quelqu'un à l'ONU a délibérément arrêté l'escalier mécanique quand le président et la Première dame l'ont emprunté, il faut les renvoyer immédiatement et déclencher une enquête », a réclamé Karoline Leavitt sur X.

« Le mécanisme de sécurité a été actionné par inadvertance par quelqu'un qui était devant le président », a assuré à l'AFP Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Naitons unies Antonio Guterres, indiquant que l'engin avait ensuite été remis en service.

Donald Trump, avant de prononcer son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, est monté derrière son épouse Melania Trump sur un escalier mécanique qui s'est presque aussitôt arrêté.

Le président américain et la Première dame ont gardé l'équilibre en se tenant à la rampe. Ils ont ensuite gravi les marches.

L'indicent a fortement déplu à Donald Trump, très sensible à tout accroc pendant ses apparitions publiques.

« Les deux choses que j'ai eues des Nations unies, c'est un escalier mécanique défaillant et un téléprompteur défaillant », a-t-il ironisé pendant son discours, faisant référence à un autre incident technique survenu au début de son intervention.

« Nous n'avons aucun commentaire puisque le téléprompteur pour le président américain est géré par la Maison Blanche », a déclaré à ce sujet le porte-parole du chef de l'ONU.

Donald Trump s'est ensuite plaint de ces défaillances dans un message sur son réseau Truth Social.

Sous son message sur X, Karoline Leavitt a reproduit un extrait d'un article du journal The Times, selon lequel des employés des Nations unies auraient évoqué en plaisantant la possibilité de bloquer les escaliers mécaniques et les ascenseurs lors de la venue du président américain.