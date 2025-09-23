Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Cinéma

L'actrice Claudia Cardinale est décédée à l'âge de 87 ans en région parisienne


AFP / le 23 septembre 2025 à 23h43

L'actrice italienne Claudia Cardinale et le créateur de mode Giorgio Armani alors qu'ils assistent à une cérémonie à l'Élysée, à Paris, où ils ont reçu la médaille de la Légion d'honneur française, le 3 juillet 2008. Photo BENOIT TESSIER / POOL / AFP

L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, monument du cinéma des années 1960, est décédée mardi « à l'âge de 87 ans auprès de ses enfants » à Nemours, près de Paris, où elle habitait, a annoncé son agent à l'AFP dans la soirée.

Née à Tunis, Claudia Cardinale a tourné avec les plus grands dont Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil ou encore Sergio Leone. « Elle nous laisse l'héritage d'une femme libre et inspirée tant dans son parcours de femme que d'artiste », a indiqué son agent Laurent Savry dans un message transmis à l'AFP.


L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, monument du cinéma des années 1960, est décédée mardi « à l'âge de 87 ans auprès de ses enfants » à Nemours, près de Paris, où elle habitait, a annoncé son agent à l'AFP dans la soirée.

Née à Tunis, Claudia Cardinale a tourné avec les plus grands dont Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil ou encore Sergio Leone. « Elle nous laisse l'héritage d'une femme libre et inspirée tant dans son parcours de femme que d'artiste », a indiqué son agent Laurent Savry dans un message transmis à l'AFP.


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés