L'actrice Claudia Cardinale est décédée à l'âge de 87 ans en région parisienne

L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, monument du cinéma des années 1960, est décédée mardi « à l'âge de 87 ans auprès de ses enfants » à Nemours, près de Paris, où elle habitait, a annoncé son agent à l'AFP dans la soirée.

Née à Tunis, Claudia Cardinale a tourné avec les plus grands dont Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil ou encore Sergio Leone. « Elle nous laisse l'héritage d'une femme libre et inspirée tant dans son parcours de femme que d'artiste », a indiqué son agent Laurent Savry dans un message transmis à l'AFP.