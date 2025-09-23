L'homme accusé d'avoir tenté de tuer Trump en septembre 2024 reconnu coupable

Ryan Routh a été reconnu coupable mardi d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump sur son golf en Floride en 2024, deux mois avant la présidentielle, et a essayé de se poignarder avec un stylo juste après le verdict, selon plusieurs médias américains.

Cet homme de 59 ans a été reconnu par un jury coupable de l'ensemble des cinq chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle, passible de la prison à perpétuité. Le prononcé de sa peine a été fixé au 18 décembre.

Après la lecture du verdict dans un tribunal fédéral de Floride (sud-est), il a tenté de se poignarder avec un stylo mais les gardiens sont intervenus pour l'en empêcher, rapportent notamment Fox News et NBC.

Donald Trump a salué sur sa plateforme Truth Social « un très grand moment pour la justice en Amérique », tandis que sa ministre de la Justice Pam Bondi a salué dans un communiqué un verdict qui « illustre l'engagement du ministère de la Justice à punir tous ceux qui se livrent à la violence politique ».

« Ce que Routh a fait était objectivement maléfique - une tentative non seulement de prendre une vie, mais aussi de priver les Américains de leur droit de vote et de museler la liberté d'expression », a réagi le procureur pour le sud de la Floride, Jason Quiñones, cité dans le communiqué du ministère.

La juge Aileen Cannon avait autorisé en juillet Ryan Routh, malgré son absence de formation juridique, à assurer sa propre défense à son procès qui s'est ouvert le 8 septembre.

Ryan Routh a également été reconnu coupable de détention illégale d'arme en raison de son casier judiciaire, possession d'une arme au numéro de série effacé, détention d'arme à feu en vue de la commission d'un crime violent, et agression d'un agent fédéral.

Il avait été mis en fuite le 15 septembre 2024 par les agents du Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines, qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump. Il avait été arrêté peu après.

Il s'agissait de la seconde tentative d'assassinat contre le candidat républicain et futur vainqueur de l'élection présidentielle de 2024.

Donald Trump avait échappé de justesse à une autre tentative, le 13 juillet 2024, lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie (nord-est).

Son auteur, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, avait réussi à tirer plusieurs balles avant d'être abattu par le Secret Service. Les images de Donald Trump, du sang coulant sur le visage et le poing levé, avaient fait le tour du monde et l'événement avait été considéré comme un moment clé de la campagne.