Trump dit que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes violant leurs espaces aériens

Donald Trump a jugé mardi que les pays de l'OTAN devraient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines.

« Oui, je le pense », a dit le président américain en réponse à cette question, qui lui a été posée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York: « Pensez-vous que que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes s'ils entrent dans leurs espaces aériens ? »