Trump dit que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes violant leurs espaces aériens


AFP / le 23 septembre 2025 à 21h01

Le président américain Donald Trump tient une réunion bilatérale avec la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le 23 septembre 2025. Photo Brendan SMIALOWSKI / AFP

Donald Trump a jugé mardi que les pays de l'OTAN devraient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines.

« Oui, je le pense », a dit le président américain en réponse à cette question, qui lui a été posée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York: « Pensez-vous que que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes s'ils entrent dans leurs espaces aériens ? »

