L'Ukraine condamne l'accostage d'un navire chinois en Crimée

L'Ukraine a dénoncé mardi les accostages répétés d'un cargo appartenant à une entreprise chinoise en Crimée, péninsule annexée par la Russie, jugeant qu'il s'agissait d'une « violation » du droit international.

Le porte-conteneurs Heng Yang 9, propriété de l'entreprise Guangxi Changhai Shipping Company, s'est rendu dans le port de Sébastopol au moins trois fois cette année, a rapporté le journal Financial Times en citant des données satellites. « Ces actions constituent une nouvelle preuve du mépris flagrant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine », a affirmé la diplomatie ukrainienne, s'insurgeant contre une « violation grossière du droit international ». Le ministère a dit avoir envoyé une note au ministère chinois des Affaires étrangères.

Selon Kiev, le navire a tenté de dissimuler sa trajectoire « en transmettant de fausses données concernant son itinéraire ». Des sanctions occidentales, imposées au moment de l'annexion de la Crimée en 2014, interdisent aux navires de mouiller dans les ports de cette péninsule.

La Chine, partenaire diplomatique et économique primordial de la Russie, revendique une position de neutralité dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le pays, premier acheteur de combustibles fossiles russes, ne s'est pas joint aux sanctions contre Moscou, mais a conseillé à ses citoyens d'éviter toute relation commerciale avec les entités sanctionnées ou dans les territoires ukrainiens occupés.

La Chine est régulièrement accusée par les Occidentaux d'aider la Russie à contourner les sanctions occidentales, et de nombreux alliés de Kiev l'accusent de soutenir Moscou.