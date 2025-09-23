L'Indonésie prête à envoyer des troupes pour une force internationale à Gaza

Le président indonésien Prabowo Subianto a assuré mardi à l'ONU que son pays serait prêt à envoyer des troupes pour participer à une éventuelle force internationale à Gaza après un cessez-le-feu.

« Nous ne devons pas rester silencieux pendant que les Palestiniens sont privés de (...) justice et de légitimité dans cette salle », a déclaré le chef de l'Etat lors du sommet annuel de l'ONU où les Palestiniens n'ont qu'un statut d'observateurs même si désormais plus de 150 pays reconnaissent de façon bilatérale un Etat de Palestine. « Nous devons soutenir tout le monde, les forts et les faibles. »

Dans ce contexte, « l'Indonésie est aujourd'hui l'un des premiers contributeurs aux forces de maintien de la paix de l'ONU. Nous croyons en l'ONU et continuerons à servir là où la paix a besoin de gardiens, pas seulement avec des mots, mais avec des effectifs sur le terrain », a-t-il ajouté.

« Si et quand le Conseil de sécurité de l'ONU et cette Assemblée le décide, l'Indonésie est prête à déployer 20.000 ou plus de ses fils et filles pour aider à maintenir la paix à Gaza. Ou ailleurs, en Ukraine, au Soudan, en Libye, partout », a déclaré le président.

Dans la perspective d'un cessez-le-feu à Gaza, la « déclaration de New York » préparée par la France et l'Arabie saoudite et adoptée récemment par une majorité écrasante de l'Assemblée générale de l'ONU, prévoit le déploiement sous l'égide de l'ONU d'une « mission internationale temporaire de stabilisation » à Gaza, pour apporter des « garanties de sécurité à la Palestine et à Israël ».