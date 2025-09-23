A New York, Macron à pied, bloqué par le passage du convoi de Trump, l'occasion d'un coup de fil

Un président français bloqué à pied dans les rues de New York: Emmanuel Macron a dû patienter lundi soir, bloqué par la police, pour laisser passer le convoi de Donald Trump, auquel il a passé un coup de fil impromptu.

Selon des images des médias français Brut et BFMTV, le chef de l'État et sa délégation ont été bloqués derrière des barrières d'une rue new-yorkaise alors qu'ils sortaient du siège des Nations unies.

« J'ai dix personnes avec moi. Je vais à l'ambassade française », dit M. Macron à un policier qui, tout en s'excusant, lui explique que le périmètre est bouclé en attendant le passage d'un convoi. « Si vous ne le voyez pas, laissez-moi traverser. Je négocie avec vous », plaisante le président français avec le policier, avant d'appeler Donald Trump, selon les images.

« Comment vas-tu ? Devine quoi ? J'attends dans la rue car tout est bloqué pour toi », entend-on le président dire au téléphone à son homologue. « Après, j'aimerais beaucoup avoir une courte conversation avec le Qatar et avec toi sur la situation à Gaza », ajoute M. Macron.

« Le président en a profité pour appeler Donald Trump au téléphone, en marchant, pour un appel à la fois très chaleureux et amical, qui a permis de faire le point sur plusieurs dossiers internationaux », a de son côté expliqué l'entourage du président français.

M. Macron s'apprêtait à dîner avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Comme on l'avait informé du « freeze » (gel du périmètre) en raison du passage du président américain, il a entrepris de faire le trajet à pied avec sa délégation. Sans pour autant éviter d'être bloqué.

Le président français sortait du siège de l'ONU, où il venait de reconnaître solennellement, au nom de la France, un État palestinien.