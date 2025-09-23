Des députés appellent à inscrire la proposition de loi pour le vote des expatriés à l'ordre du jour

Les députés Georges Okais, Michel Douaihy, Fayçal Sayegh, Ahmad Kheir, Adib Abdel-Massih et Ibrahim Mneimné ont tenu mardi une conférence de presse au Parlement, au cours de laquelle ils ont appelé à inscrire la proposition de loi relative au vote des expatriés à l'ordre du jour de la prochaine session législative.

Cet appel a été lancé par « neuf députés qui ont signé la proposition de loi urgente réitérée le 9 mai 2025 concernant le vote des expatriés non résidents », a déclaré Michel Douaihy, ajoutant qu'une réunion du bureau du Parlement se tiendrait demain. « Nous demandons au président du Parlement et au bureau d'inscrire cette proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale. Il s'agit d'une question politique, juridique et constitutionnelle qui touche au principe de justice et d'égalité entre les Libanais et concerne le droit des expatriés à participer à la détermination de leur destin. Le temps presse, et le Parlement doit donc trancher cette question dans les plus brefs délais », a-t-il indiqué.

Le président du Parlement Nabih Berry a bloqué le 30 juin dernier une proposition d’amendement qui aurait permis aux expatriés de voter pour l’ensemble des 128 députés, comme cela était le cas en 2018 et 2022. Le chef du Législatif veut faire appliquer un article de la loi électorale actuelle adoptée en 2017, selon lequel six députés viendront s'ajouter aux 128 et seront uniquement élus par la diaspora. Par ailleurs, la loi reste floue sur la mise en place du système de six sièges proposé, dont elle ne précise pas concrètement le mécanisme d’application.