Aoun se félicite des « liens de fraternité » avec l'Arabie saoudite à l'occasion de sa 95e fête nationale

Le président libanais, Joseph Aoun, a adressé mardi ses félicitations à l'Arabie saoudite à l’occasion de la 95e fête nationale du royaume, qui marque aussi la création de ce pays, assurant que « le Liban tient à renforcer ses relations bilatérales pour le bien des deux peuples frères ». D'autres personnalités, sunnites notamment, dont le mufti de la République Abdellatif Deriane, ont salué le rôle « pionnier » de l'Arabie saoudite dans la région. Les relations entre le Liban et certains pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) se réchauffent lentement, mais sûrement, après des années de tensions diplomatiques, notamment liées à l’influence du Hezbollah dans le pays.

M. Aoun a adressé ses félicitations au roi Salmane ben Abdel Aziz at au prince héritier Mohammad ben Salmane, souhaitant « au royaume et au peuple saoudien, une sécurité et une stabilité durables ainsi que prospérité et progrès ». « Je saisis cette opportunité pour exprimer ma fierté par rapport aux liens de fraternité et de coopération qui unissent nos deux pays, ainsi que mon attachement constant à renforcer nos relations bilatérales pour le bien de nos deux peuples frères », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le mufti Deriane, qui représente la plus haute autorité sunnite du pays, a pour sa part vanté « les réalisations de l'Arabie saoudite et son rôle de leader dans la région arabe et islamique ». « Nous lui souhaitons sécurité, stabilité, renouveau, progrès, développement et prospérité afin que le bien règne sur les pays arabes et musulmans », a-t-il dit. « L'intérêt que porte l'Arabie saoudite au Liban, à son peuple et à ses institutions méritent toute notre gratitude et notre reconnaissance. (...) Les efforts déployés par l'Arabie pour sortir le Liban de la crise qui a failli le détruire n'ont pas cessé et ne cesseront pas, car elle est convaincue que la stabilité du Liban a des répercussions sur la région », a-t-il souligné.





« Nous appelons le gouvernement libanais à saisir l'occasion offerte par le soutien saoudien, arabe et international pour résoudre les crises qui entravent la stabilité du Liban, en particulier en ce qui concerne la question du monopole des armes et la mise en œuvre des décisions prises à cet égard par le Conseil des ministres, dans le but de renforcer l'unité nationale à laquelle aspirent les Libanais », a ajouté le mufti Deriane. Il a par ailleurs rendu hommage au grand mufti d'Arabie Saoudite, cheikh Abdelaziz ben Abdallah Al Cheikh, décédé mardi à Riyad. « Sa carrière s'est distinguée par la tolérance, l’amour, l’ouverture, des paroles claires, des qualités morales exemplaires, la sagesse, la modération, la générosité d’esprit ainsi que le courage et l’audace dans la défense de la vérité, tout en œuvrant à l’unité et à la cohésion des musulmans avec prudence et discernement », écrit le mufti.





« Rôle pionnier » de Riyad

Plusieurs personnalités sunnites ont également adressé des messages de félicitations à Riyad. Le secrétaire général du courant du Futur Ahmad Hariri a salué « un parcours de 95 ans de gloire » qui se manifeste par « le rôle pionnier du royaume sur le plan arabe et international, comme nous l’avons vu hier (lundi) au sommet de New York sur la solution à deux États, en soutien à la reconnaissance de l’État de Palestine et à l’arrêt de la guerre d’extermination à Gaza ». Paris et Riyad ont en effet parrainé lundi un sommet à l'ONU au cours duquel plusieurs pays ont reconnu pour la première fois l'État palestinien, alors que la guerre entre le Hamas et Israël se poursuit à Gaza depuis bientôt deux ans. M. Hariri a également exprimé l'espoir que l'Arabie restera « un soutien et un filet de sécurité pour tous ses frères, dont le Liban ».

Pour sa part, le député de Tripoli Achraf Rifi a affirmé que Riyad « restera une grande sœur et un soutien essentiel pour le Liban et pour les causes arabes justes ». « Ce jour incarne un parcours de construction et un long chemin d’efforts qui ont produit un rôle, une position et une influence majeurs aux niveaux arabe et international. Nous apprécions hautement le rôle pionnier du royaume dans la région, notamment son soutien constant au Liban, ainsi que son insistance à œuvrer pour la solution à deux États et la reconnaissance de l’État palestinien ».

Le président de la Chambre de commerce de Tripoli et du Nord, Toufic Dabboussi, a de son côté souligné que le Liban « n’oubliera jamais le soutien permanent de l’Arabie saoudite et son appui à sa sécurité, sa stabilité et son économie ». « Nous aspirons à un partenariat fructueux, d’autant plus que le Liban, qui avance à pas sûrs vers le redressement, dispose d’une position géographique privilégiée », a-t-il ajouté.

Le député druze Marwan Hamadé a fait part, quant à lui, de sa « profonde gratitude » envers l'Arabie saoudite, « pour son soutien au Liban qui a permis de le sortir des crises et de redevenir un membre actif dans son environnement arabe ».

Vendredi dernier, le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem avait tendu la main au royaume, l'appelant « à ouvrir une nouvelle page avec la résistance sur base d’un dialogue qui réglerait les différences », alors que le parti chiite n’épargnait pas de ses critiques l’Arabie saoudite et les autres monarchies du Golfe, provoquant même des incidents diplomatiques entre le Liban et ces pays.