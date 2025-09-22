L'appel de Naïm Kassem sera-t-il entendu à Riyad ?

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, reçu par le président du Parlement, Nabih Berry, en janvier 2025. Photo d'archives/Parlement
La sortie inattendue du secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, vendredi, a surpris tout le monde. En appelant l’Arabie saoudite au dialogue, le dignitaire chiite a auguré un changement notoire dans la dynamique régionale. Un revirement soudain qu'il convient de placer dans le prolongement de la frappe israélienne à Doha le 9 septembre visant les hauts dirigeants politiques du Hamas. Un évènement choc qui a non seulement secoué le Qatar, mais l’ensemble des pays du Golfe, dont l’Arabie saoudite, qui ne s'estime plus à l’abri de la foudre israélienne. Mais cela signifie-t-il que le royaume entendra l'appel du chef du Hezbollah, qui ne manquait aucune occasion pour le critiquer?Selon nos informations, les propos de Naïm Kassem interviennent après l'ouverture d'une (petite) brèche par Riyad. « L’ambassadeur saoudien, Walid...
