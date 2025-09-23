Téhéran et Moscou s'apprêtent à signer des documents pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en Iran

La Russie et l’Iran signeront cette semaine des accords pour la construction de nouvelles unités de production nucléaire en Iran, a rapporté l’agence de presse russe RIA, citant le responsable du nucléaire iranien. Mohammad Eslami, qui est également vice-président iranien, s’est exprimé sur cette question au cours d’une visite à Moscou.

Les gouvernements occidentaux accusent Téhéran de ne pas respecter un accord de 2015 avec les grandes puissances visant à l’empêcher de développer une arme nucléaire. L’Iran dément toute intention en ce sens, et la Russie affirme soutenir le droit de Téhéran à l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.