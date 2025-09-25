L’heure de la succession de Nabih Berry a-t-elle sonné ?

À l’approche des législatives de 2026, une question cruciale se pose : qui pourrait remplacer Nabih Berry à la tête du Parlement libanais si ce dernier décidait de ne pas se représenter ? En poste depuis 33 ans, le président de la Chambre est une figure politique centrale, au point que son éventuel retrait semble inconcevable pour ses partisans.Au sein du mouvement Amal tout comme dans les milieux du Hezbollah, la réponse est sans équivoque : « Nabih Berry reste indiscutablement à son poste et ce jusqu’à la fin de sa vie. » « Il compte certainement se présenter aux prochaines élections parlementaires », indique-t-on de sources concordantes.Dans les milieux proches du tandem, on laisse entendre qu’il est même « indécent de poser une telle question », tant M. Berry est perçu comme une icône politique...

