Le Pakistan étend son parapluie nucléaire à l'Arabie saoudite

Le parapluie nucléaire du Pakistan couvrira désormais l'Arabie saoudite, a affirmé dimanche à l'AFP un analyste proche du gouvernement saoudien, quelques jours après la signature surprise d’un traité de défense mutuelle entre les deux pays alliés. Cet analyste, Ali Shihabi, réputé proche de la cour royale, a précisé que l’accord était en préparation depuis des années et que Ryad s’attendait à ce que l’Inde, grand rival du Pakistan, comprenne les besoins sécuritaires du royaume.

Interrogé par l’AFP sur la possibilité que les armes nucléaires pakistanaises puissent être utilisées pour défendre l’Arabie saoudite, M. Shihabi a répondu : « Oui, c’est le cas ». « Le nucléaire fait partie intégrante de cet accord, et le Pakistan se souvient que le royaume a largement financé son programme nucléaire et l’a soutenu lorsqu’il était sous sanctions », a-t-il ajouté.

« L’Inde comprendra les besoins sécuritaires de l’Arabie saoudite. Le royaume entretient d’excellentes relations avec l’Inde », a-t-il poursuivi. Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a récemment affirmé à une chaîne locale que le programme nucléaire de son pays serait mis à disposition de l’Arabie saoudite en cas de besoin, après la signature de l’accord.

Le traité de défense mutuelle a été signé à Riyad quelques jours après une frappe israélienne contre des dirigeants du Hamas au Qatar voisin, qui a provoqué une onde de choc dans les riches monarchies du Golfe, longtemps dépendantes des États-Unis pour leur sécurité. Ce nouveau pacte intervient également quelques mois après un conflit de quatre jours en mai entre le Pakistan et l’Inde, qui a fait plus de 70 morts des deux côtés.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, était en visite en Arabie saoudite en avril lorsqu’il a écourté son déplacement à la suite d’une attaque meurtrière contre des touristes en Inde, qui a déclenché ce conflit. L’Inde et le Pakistan s’accusent depuis longtemps de soutenir des groupes armés pour se déstabiliser mutuellement.

L’Arabie saoudite est considérée comme ayant joué un rôle central dans la désescalade de ce conflit. Le royaume est depuis des années un fournisseur majeur de pétrole à l’Inde, le pays le plus peuplé du monde. L’économie indienne, en forte croissance, dépend largement des importations de pétrole, l’Arabie saoudite étant son troisième fournisseur, selon le ministère indien des Affaires étrangères.

Islamabad entretient également depuis des décennies des liens étroits avec Ryad, où vivent et travaillent plus de 2,5 millions de Pakistanais. L’Arabie saoudite a longtemps été un soutien essentiel à l’économie fragile du Pakistan