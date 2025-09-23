La Turquie considère le Hamas comme un « groupe de résistance », déclare Erdogan à Fox News

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lundi à la chaîne américaine Fox News que son pays ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste, mais comme un « groupe de résistance ». S’exprimant peu auparavant au cours d’une conférence de l’ONU sur la Palestine, le dirigeant turc avait accusé Israël de génocide et de chercher à rendre impossible la création d’un État palestinien.

« L’objectif du gouvernement Netanyahu est de rendre impossible l’établissement d’un État palestinien et de déplacer de force autant de Palestiniens que possible », a déclaré le chef de l’État turc. « Israël, issu d’une société autrefois victime de l’Holocauste, commet aujourd’hui un génocide contre des voisins avec lesquels il partage la terre et l'eau depuis des millénaires », a-t-il ajouté.

Plusieurs pays ont reconnu lundi « l’État de Palestine » depuis la tribune de l'ONU, dans un geste historique mais à la portée surtout symbolique.