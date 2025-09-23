Autisme: Trump déconseille le paracétamol aux femmes enceintes

Le président américain Donald Trump a vivement déconseillé lundi les femmes enceintes de prendre du paracétamol, un antalgique largement utilisé et recommandé, assurant qu'il était « peut-être associé à un risque très accru d'autisme ».

« N'en prenez pas », a répété le républicain lors d'un événement à la Maison Blanche dédié à l'autisme, un trouble neurodéveloppemental complexe aux multiples causes.



