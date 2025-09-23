Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Etats-Unis

Autisme: Trump déconseille le paracétamol aux femmes enceintes


AFP / le 23 septembre 2025 à 00h12

Le commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) Martin Makary et le président américain Donald Trump dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, le 22 septembre 2025. Photo de SAUL LOEB / AFP

Le président américain Donald Trump a vivement déconseillé lundi les femmes enceintes de prendre du paracétamol, un antalgique largement utilisé et recommandé, assurant qu'il était « peut-être associé à un risque très accru d'autisme ».

« N'en prenez pas », a répété le républicain lors d'un événement à la Maison Blanche dédié à l'autisme, un trouble neurodéveloppemental complexe aux multiples causes.


Le président américain Donald Trump a vivement déconseillé lundi les femmes enceintes de prendre du paracétamol, un antalgique largement utilisé et recommandé, assurant qu'il était « peut-être associé à un risque très accru d'autisme ».

« N'en prenez pas », a répété le républicain lors d'un événement à la Maison Blanche dédié à l'autisme, un trouble neurodéveloppemental complexe aux multiples causes.


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés