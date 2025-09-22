Menu
Dernières Infos - Conflit

Israël dit qu'il ne permettra pas à la flottille pour Gaza de briser le blocus du territoire 


AFP / le 22 septembre 2025 à 19h09, mis à jour à 19h44

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg et d'autres militants embarquent à bord de leur bateau, qui fait partie d'une flottille civile visant à briser le blocus israélien de la bande de Gaza, alors que celui-ci s'apprête à quitter le port de Barcelone, le 31 août 2025. Photo AFP/LLUIS GENS

Israël a affirmé lundi qu'il ne permettrait pas à la flottille internationale en route vers Gaza avec à bord de l'aide humanitaire et des militants propalestiniens, de briser son blocus du territoire palestinien. « Israël ne permettra pas à des navires d'entrer dans une zone de combat active et ne permettra pas la violation d'un blocus naval légal », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué. 

Le ministère a ajouté que les navires pourraient accoster dans la ville d'Ashkelon, au nord de la bande de Gaza, d’où l’aide y serait acheminée. « Si le souhait véritable des participants est de livrer de l'aide humanitaire plutôt que de servir le Hamas, Israël les appelle à accoster à la marina d'Ashkelon et à y décharger l'aide, qui sera transférée rapidement et de manière coordonnée vers la bande de Gaza », ajoute le texte.

La « Global Sumud Flotilla », à laquelle participe l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg, a appareillé la semaine dernière de Tunisie, après de multiples reports liés à la sécurité, à la préparation des bateaux et aux conditions météorologiques. 

Les navires de la flottille ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire et « briser le blocus israélien », après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.

Les Nations unies ont déclaré en août l'état de famine dans une partie de la bande de Gaza, théâtre d'une guerre dévastatrice déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.


