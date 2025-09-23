Un an après la guerre de septembre, ces familles libanaises toujours sur le seuil de l’attente…

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google La guerre de septembre 2024 entre Israël et le Hezbollah ne laisse pas seulement derrière elle des ruines et des destructions, mais aussi des regrets et des blessures profondes. Presque dans chaque maison du Liban-Sud, un fils, un frère ou un mari a été perdu. Il y a ceux qui sont morts et enterrés et qui ont désormais une tombe où leurs proches viennent leur parler et jeter des fleurs. Selon des estimations non vérifiées disponibles sur des comptes spécialisés, plus d’un millier de membres et de combattants du Hezbollah auraient été tués durant ce conflit. Mais il y a aussi ceux qui ne sont jamais revenus et dont le nombre est inconnu. On les appelle « disparus au combat » et leurs familles ne connaissent toujours pas leur sort : ni morts ni vivants, mais attendus jusqu'à ce jour. Un an après le déclenchement de cette guerre,...

