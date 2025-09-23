Un an après la guerre de septembre, ces familles libanaises toujours sur le seuil de l’attente…

Au Liban-Sud, presque chaque maison a perdu un fils. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour
La guerre de septembre 2024 entre Israël et le Hezbollah ne laisse pas seulement derrière elle des ruines et des destructions, mais aussi des regrets et des blessures profondes. Presque dans chaque maison du Liban-Sud, un fils, un frère ou un mari a été perdu. Il y a ceux qui sont morts et enterrés et qui ont désormais une tombe où leurs proches viennent leur parler et jeter des fleurs. Selon des estimations non vérifiées disponibles sur des comptes spécialisés, plus d’un millier de membres et de combattants du Hezbollah auraient été tués durant ce conflit. Mais il y a aussi ceux qui ne sont jamais revenus et dont le nombre est inconnu. On les appelle « disparus au combat » et leurs familles ne connaissent toujours pas leur sort : ni morts ni vivants, mais attendus jusqu'à ce jour. Un an après le déclenchement de cette guerre,...
