Egypte: "Le président Sissi a gracié mon frère", annonce la soeur du militant égypto-britannique Alaa Abdel-Fattah

"Le président(égyptien Abdel Fattah al-) Sissi a gracié mon frère", a annoncé lundi sur X la soeur du militant égypto-britannique Alaa Abdel-Fattah, qui a passé la majeure partie de la dernière décennie, derrière les barreaux.

"Ma mère et moi nous nous rendons à la prison pour demander d'où Alaa sera libéré et quand. Nous allons revivre, je n'en reviens pas", a écrit Sanaa Seif sur X.

