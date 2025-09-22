Menu
Egypte: "Le président Sissi a gracié mon frère", annonce la soeur du militant égypto-britannique Alaa Abdel-Fattah


AFP / le 22 septembre 2025 à 16h51

"Le président(égyptien Abdel Fattah al-) Sissi a gracié mon frère", a annoncé lundi sur X la soeur du militant égypto-britannique Alaa Abdel-Fattah, qui a passé la majeure partie de la dernière décennie, derrière les barreaux. 

"Ma mère et moi nous nous rendons à la prison pour demander d'où Alaa sera libéré et quand. Nous allons revivre, je n'en reviens pas", a écrit Sanaa Seif sur X.

bur-nda/cab

© Agence France-Presse

