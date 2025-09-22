Le Conseil des ministres adopte le projet de budget 2026

Le Conseil des ministres a adopté lundi, lors de sa réunion au Grand sérail de Beyrouth, le projet de budget 2026, a rapporté l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

« Le budget 2026 n’a pas pour objectif d’augmenter les taux d’imposition ni d’imposer de nouvelles taxes, mais de renforcer le respect des obligations fiscales et d’estimer les recettes de manière précise », a déclaré le ministre de l'Information, Paul Morcos, à l'issue de la réunion.

M. Morcos a toutefois précisé qu’« il n’a pas été possible d’inclure dans le budget 2026 une correction des salaires pour tous les employés et retraités du secteur public ». Il a ajouté que « le gouvernement est déterminé à franchir une étape pour garantir l’équité envers les employés du secteur public ».



Avant la réunion, le ministre du Développement administratif, Fadi Makki, avait indiqué que les recettes de l’État « proviendraient des impôts ». Mais, selon l’agence al-Markaziya, relayant les propos du ministre des Finances Yassine Jaber, « il n'y aurait pas d'impôts supplémentaires pour garantir les recettes budgétaires ». L’exécutif mise plutôt sur la lutte contre la fraude fiscale, la contrebande douanière, la création de sociétés fictives et le renforcement de la collecte. Vendredi dernier, M. Morcos, avait d’ailleurs précisé que cette question avait dominé les discussions, l’objectif étant d’assurer un équilibre entre recettes et dépenses et d’éviter tout déficit.



Pourtant, selon al-Markaziya, le projet de budget prévoit bel et bien une augmentation, notamment en matière de TVA, de transactions et de formalités administratives. L’agence ne précise toutefois pas s’il s’agit de nouveaux impôts inscrits dans le budget par le Conseil des ministres ou d’une hausse des taux d’imposition et de taxes qui auraient également été proposées.

Le gouvernement espérait achever l’étude du texte la semaine dernière. « Nous attendons l’arrivée d’une délégation du Fonds monétaire international lundi prochain, c’est pourquoi nous essayons de finaliser le projet de budget », a déclaré M. Jaber. Le FMI avait annoncé qu’une mission d’experts se rendrait à Beyrouth fin septembre pour poursuivre les discussions autour d’un « programme global de réformes » destiné à relancer une économie exsangue.

Plongé dans une crise sans précédent depuis 2019, le Liban a renouvelé en février dernier sa demande d’accès à un programme d’assistance financière du FMI. Cette démarche a permis de relancer un processus engagé en 2020, mais jamais concrétisé, en grande partie en raison de la résistance d’une partie de la classe politique et bancaire à toute solution qui n’imputerait pas la totalité, ou du moins la majeure partie, des pertes financières accumulées à l’État, et donc au contribuable. La dynamique semble avoir évolué depuis l’arrivée du tandem Aoun-Salam au pouvoir, même si rien n’est encore finalisé.

L’avant-projet de budget pour 2026 est un budget d’ajustement qui tient compte de la marge limitée du pays dans un contexte marqué par les crises financières et sécuritaires, repoussant à plus tard les grands chantiers de réformes. L'exécutif doit l'envoyer au Parlement au moins 15 jours avant le début de la session ordinaire d'automne s'il veut pouvoir le promulguer par décret après le 31 janvier de son année d’exécution, dans le cas où le Parlement ne l'aurait pas encore adopté à cette date.