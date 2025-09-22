Les militaires manifestent devant le Grand Sérail pour réclamer une amélioration de leurs conditions de vie

Des dizaines de militaires à la retraite ont bloqué lundi matin les accès au Grand Sérail, dans le centre-ville de Beyrouth, afin de dénoncer la détérioration de leurs conditions de vie, après six ans de crise économique et de réclamer des aides financières au gouvernement et une amélioration de leurs pensions de retraite.

Cette mobilisation intervient alors que le cabinet de Nawaf Salam devrait poursuivre l'étude de l’avant-projet de budget 2026, préparé par le ministre des Finances, qui ne prévoit aucun ajustement global des salaires et des retraites.

« Est-il possible pour un militaire à la retraite de tenir jusqu'à la fin du mois avec une pension de retraite de 250 dollars ? », a demandé un retraité au micro de la chaîne MTV. Le protestataire a affirmé que les militaires resteront dans la rue jusqu'à ce que les autorités prennent en compte leurs revendications

Selon le centre de gestion du trafic (TMC), la circulation a été coupée du carrefour de l'Escwa en direction de la place Riad el-Solh. Des manifestants ont aussi bloqué l'autoroute menant de Tripoli à Beyrouth, ce qui a provoqué des embouteillages, rapportent des médias locaux.

Les militaires à la retraite avaient déjà manifesté à deux reprises la semaine dernière devant le Grand Sérail, afin de réclamer des aides aux autorités. Ces manifestations interviennent alors que le Liban continue de subir les conséquences de la crise économique inédite de 2019. Les Libanais ont alors vu leurs économies dans les banques bloquées et dévalorisées du fait de la dépréciation du taux de change de la livre libanaise face au dollar. Si les salaires ont été en partie réajustés depuis et des aides octroyées aux militaires et fonctionnaires, celles-ci demeurent largement insuffisantes, alors que l'inflation continue de grimper. L’avant-projet de budget préparé par le ministre des Finances ne prévoit cependant aucun ajustement global des salaires et des retraites.