L'armée israélienne annonce qu'un projectile a été tiré de Gaza-ville

L'armée israélienne a annoncé lundi qu'un projectile avait été tiré de la ville de Gaza, où elle mène une offensive visant à éliminer le Hamas et prendre le contrôle de ce secteur. « Il y a peu, un projectile tiré de Gaza-ville vers le secteur de Nahal Oz », proche de la frontière avec la bande de Gaza, « a été identifié », a déclaré l'armée dans un communiqué, précisant qu'elle avait tenté d'intercepter le projectile et que les résultats de cette opération étaient « en cours d'examen ». Ce tir n'a pas été revendiqué.

Une habitante de Gaza-ville a signalé des bombardements « intenses » lundi, près d'une semaine après le début, le 16 septembre, de l'offensive israélienne sur cette ville, le plus grand centre urbain du territoire palestinien. « Les bombardements sont intenses, avec des avions, des chars et des tirs de drones continus », a témoigné Saja Al-Kharoubi, une femme de 26 ans qui vit dans le quartier d'Al-Daraj. « Les gens sont obligés de fuir, mais où pouvons-nous aller ? Nous n'avons pas d'argent, pas même pour les transports. La situation est très dangereuse, partout », a-t-elle déclaré à l'AFP.

Des images tournées lundi par l'AFP ont montré des nuages de fumée s'élever au-dessus de la ville de Gaza, alors que des Palestiniens fuyaient vers le sud en emportant quelques affaires.

L'armée israélienne a affirmé dimanche que plus de 550.000 personnes avaient déjà fui. L'ONU avait estimé fin août qu'environ un million de personnes vivaient dans ce secteur.

Dans un message pour le Nouvel an juif, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de continuer à « prendre l'avantage sur (nos) ennemis » pendant l'année à venir. « Nous sommes déterminés à atteindre tous les objectifs de notre guerre: non seulement à Gaza, non seulement en parvenant à l'élimination du Hamas, en assurant la libération de nos otages et en veillant à ce que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël, mais aussi sur d'autres fronts », a-t-il déclaré, selon un communiqué.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. L'offensive israélienne menée en représailles sur Gaza a fait 65.344 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.



