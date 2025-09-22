L'armée israélienne annonce qu'un projectile a été tiré de Gaza-ville

L'armée israélienne a annoncé lundi qu'un projectile avait été tiré de la ville de Gaza, où elle mène une offensive visant à éliminer le Hamas et prendre le contrôle de ce secteur.

"Il y a peu, un projectile tiré de Gaza-ville vers le secteur de Nahal Oz", proche de la frontière avec la bande de Gaza, "a été identifié", a déclaré l'armée dans un communiqué. L'armée "a tenté d'intercepter le projectile et les résultats sont en cours d'examen", a-t-elle ajouté.

