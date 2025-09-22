Menu
Société - Justice

Corruption au port de Beyrouth : l'un des dix fonctionnaires suspectés retrouvé mort

Selon les premières investigations, l’aspirant des douanes se serait tiré une balle dans la tête.

L'OLJ / le 22 septembre 2025 à 15h55

Les silos détruits du port de Beyrouth, le 4 août 2025, cinq ans après la double explosion meurtrière. Photo Matthieu Karam/L'Orient-Le Jour

Trois jours après l’annonce par la Sécurité de l’Etat de l’ouverture d’une enquête pour corruption présumée impliquant dix fonctionnaires des douanes du port de Beyrouth, l'un d’eux, A.A., a été retrouvé mort samedi dernier dans sa voiture à Jaliliyé (caza du Chouf), a confirmé une source judiciaire à L’Orient-Le Jour. Selon les premières investigations, l’aspirant des douanes se serait tiré une balle dans la tête, indique cette source, sans toutefois être en mesure d’assurer si son suicide présumé est lié à sa mise en cause dans l’affaire des pots-de-vin, ou à d’éventuels troubles psychologiques dont il souffrirait.

Dix fonctionnaires des douanes du port de Beyrouth visés par une enquête pour corruption

Selon la même source, le procureur général financier, Maher Chaeaïto, ne s’est pas encore penché sur les dossiers des agents concernés, tous soupçonnés d’avoir perçu des pots-de-vin en échange de facilitation de formalités administratives. Cet examen devrait débuter prochainement. En attendant l’examen judiciaire, les fonctionnaires ont été mutés à d’autres postes, sans être arrêtés. Certains auraient été filmés à leur insu en train de recevoir des pourboires et gratifications, ce qui constitue un acte de corruption au regard de la loi, selon la source interrogée.

commentaires (2)

Il a lui aussi glissé sur une peau de banane !

Mago1

17 h 25, le 22 septembre 2025

  • Il a lui aussi glissé sur une peau de banane !

    Mago1

    17 h 25, le 22 septembre 2025

  • Vivement la réforme administrative et l'arrêt du clientélisme qui permettront aux fonctionnaires qualifiés de vivre de leur salaire ce qui limitera la corruption.

    Moi

    16 h 22, le 22 septembre 2025

